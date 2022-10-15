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Илон Маск заявил о высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска катастрофы за последние 60 лет.

«Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле», - написал он в Twitter 15 октября.

По его словам, каждый год «существует шанс, отличный от нуля, что оно будет запущено», пишет РИА Новости. «Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет», - добавил Маск.

В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру.