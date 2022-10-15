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В Белоруссии предотвратили серию терактов

В Белоруссии предотвращена серия терактов, сообщил в воскресенье государственный телеканал «Беларусь-1».

По данным телеканала, в стране предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек, готовивших такие атаки. Телеканал утверждает, что планировавшие теракты связаны с неформальной организацией BYPOL, признанной террористической в республике, а также с так называемым переходным кабинетом белорусской оппозиции, находящимся за пределами Белоруссии. Подчеркивается, что задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием, сообщают РИА Новости.

Замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич отметил, что правоохранители проводят многоходовую комбинацию мероприятий оперативного характера на территории всей страны. Он также подчеркнул, что «эта инициатива есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемая, продвигаемая длительное время. В последнее время, в том числе в связи со спецоперацией РФ на территории Украины, этот проект предполагает насильственное свержение госвласти в республике».