В Грузии допустили введение визового режима для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что власти страны могут ввести визовый режим для граждан России. Решение по этому поводу должно принять грузинское правительство.
«Граждане РФ, которые попали в Грузию - это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан РФ, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом», - цитирует РИА Новости.Саломе Зурабишвили.
По ее словам, в Грузию приезжают как бывшие граждане страны, так и граждане России. Она подчеркнула, что власти страны применяют все механизмы контроля, чтобы не было никакой опасности для местных жителей.
Ранее МВД Грузии сообщало, что из России в Грузию с 17 по 26 сентября въехали около 78 тысяч россиян, а выехали более 62 тысяч.
Оппозиционные партии Грузии и ряд неправительственных организаций призвали власти ввести визовый режим для граждан России, чтобы ограничить время их пребывания в стране до трех месяцев.
Напомним, Грузия ввела безвизовый режим с РФ в 2012 году.