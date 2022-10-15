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В Херсоне приняли решение переместить часть жителей на левый берег Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

«Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — говорится в обращении Владимира Сальдо в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление, пишет РИА Новости.

«Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — добавил он.

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Напомним, в августе губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава военно-гражданской администрации Бериславского района Херсонской области Андрей Костюк подписали соглашение о сотрудничестве. Псковская область, по словам главы региона, взяла над муниципалитетом шефство по всем направлениям.