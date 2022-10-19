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В Индонезии обрушился купол Большой мечети Исламского центра. ВИДЕО

Купол Большой мечети Исламского центра Джакарты в Индонезии рухнул в результате пожара.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Обрушение купола вызвало панику среди жителей, пишет РИА Новости с ссылкой на агентство ANTARA.

«Мы получили информацию о возгорании в три часа дня по местному времени. Мы немедленно направили на место сотрудников», — подтвердили власти провинции Северная Джакарта.

Пожар начался, когда рабочие, ремонтирующие крыши мечети, вели работы с применением искрообразующих инструментов.

«Из-за сильного ветра искры попали на легковоспламеняющиеся материалы, и огонь быстро распространился. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате инцидента, однако огонь до сих пор потушить не удалось», - заявил порталу представитель мечети.