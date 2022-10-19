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Совет Федерации утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах

Совет Федерации единогласно утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее в среду Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября, пишет РИА Новости.

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В соответствии со статьей 102 Конституции президент вводит военное положение на территории РФ или отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госдуме. Военное положение вводится указом президента, который незамедлительно передается на утверждение Совету Федерации.