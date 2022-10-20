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В России и мире

Эксперт рассказал о готовящихся из-за военного положения изменениях в регионах

20.10.2022 19:56|Псков

В регионах, где боевые действия продолжаются уже восемь лет, военное положение существует всё это время, однако его введение президентом России Владимиром Путиным юридически утвердит происходящее. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин 20 октября.

По его словам, военное положение предполагает управление в регионе военной администрации, таким образом всем будут командовать военные — Генштаб и командование действующей в регионе группировки. Им подчиняться будут все административные службы, а также правоохранительные структуры, уточняют «Известия».

При этом он подчеркнул, что слабо представляет, как данные изменения коснутся быта местных жителей. Шурыгин считает, что изменения может принести только военная обстановка. Он отметил, что реальные изменения пока коснулись только жителей Херсона, которых сейчас перемещают на левый берег Днепра, но связаны эти изменения не с названием положения в регионе.

По мнению эксперта, реальные меры в связи с угрозами уже принимались в последние месяцы и это делалось негласно.

«Губернаторы во все эти проблемы уже погружались. И глава Белгородской области, где обстреливают границу каждый день, как на фронте, уже давно во всем этом почти военном положении живёт, ему ничего дополнительного вводить не надо», — отметил Шурыгин.

Однако некоторые нововведения все-таки могут затронуть регионы, в которых объявлено военное положение. Например, могут появиться отряды территориальной обороны.

Теги: #спецоперация #военное положение
Источник: Псковская Лента Новостей
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