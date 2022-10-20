Постковидный синдром мог стать причиной смерти 9-летней москвички

В Москве умерла 9-летняя девочка. По мнению врачей, она могла скончаться от постковидного синдрома.

«Лена (имя изменено) почувствовала себя плохо два дня назад — тогда у девочки поднялась температура, начались сильные головные боли и общее недомогание. Родители запереживали и вызвали терапевта на дом. Тем временем состояние девочки становилось всё хуже, и врач принял решение вызвать скорую. Приехавшие врачи застали ребёнка в критическом состоянии — у Лены уже начались приступы. Медики вызвали дополнительный наряд скорой, начали реанимацию, но спасти Лену не удалось», – сообщает Telegram-канал Baza.