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Петербурженка пригласила к себе мужчину и убила его сковородкой

Жительница Санкт-Петербурга 17 октября у себя дома убила мужчину из Белоруссии сковородкой, а после прожила с его телом сутки.

Петербурженка обратилась в полицию накануне в 15.00. Она сообщила, что её 44-летняя невестка, которая живет на Пражской улице, долго не выходит на связь, и дверь в её квартиру закрыта изнутри.

Когда полицейские постучались в дверь, хозяйка открыла им. В квартире нашли тело 46-летнего гражданина Белоруссии с запекшейся кровью на затылке. По словам невестки, 17 октября она пригласила мужчину в гости, они выпивали, а потом поссорились. Гость несколько раз ударил женщину, и та схватилась за сковородку, нанесла ему два удара, а после легла спать. Когда проснулась, обнаружила, что мужчина не дышит.

Как сообщает «Фонтанка», сотрудники полиции изъяли из квартиры семь сковородок. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.