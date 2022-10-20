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Присяжные сняли обвинения в домогательствах с Кевина Спейси

Суд присяжных в Манхэттене оправдал американского актера Кевина Спейси, которого актер Энтони Рэпп обвинил в сексуальных домогательствах, передает телеканал NBC.

Актер Энтони Рэпп утверждал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Кевин Спейси приставал к нему на вечеринке в Нью-Йорке. В 2017 году, когда Рэпп публично рассказал об этом случае, Спейси извинился перед ним, отметив, что тогда находился в состоянии алкогольного опьянения и его поведение было крайне неуместным, пишет РБК.

В 2020 году Рэпп подал на актер в суд и потребовал возмещения ущерба в размере 40 млн долларов. На суде присяжных 20 октября Спейси отрицал свою вину и заявил, что теперь считает, что не должен был извиняться за то, чего он не делал. Присяжные сочли обвинения Рэппа недоказанными, сообщает телеканал.

Это обвинение в сексуальных домогательствах не было единственным в отношении актера. После обвинений в домогательствах карьера Спейси — лауреата двух «Оскаров» (за «Подозрительные лица» в 1996-м и «Красоту по-американски» в 2000 году) — оказалась практически разрушена. В том числе персонажа актера убрали из шестого сезона сериала «Карточный домик». В августе этого года суд обязал Спейси выплатить 31 млн долларов киностудии Media Rights Capital (MRC), снявшей сериал, так как компания понесла «многомиллионные потери», сократив сезон сериала.