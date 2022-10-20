Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о военной ситуации в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы.
«Увидимся в Москве на День Победы», - написал российский политик в Twitter.
Обмен репликами начался с комментария Медведева на отставку премьера Великобритании Лиз Трасс: «Пока-пока, поздравляю латук». Он сделал отсылку к британским таблоидам, которые запустили по соцсетям кампанию: кто «продержится» дольше - Трасс на посту или салат латук, который разлагается за 35 дней.
Напомним, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своем уходе в отставку. Трасс возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.