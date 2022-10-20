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Воздушная тревога звучит на всей территории Украины

Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua» в своём в Telegram-канале.

«Вся Украина сейчас под угрозой ракетного удара. Воздушная тревога во всех регионах», - приводит сообщение РИА Новости.

По данным телеканала «Пятый», в Днепре уже прозвучали взрывы.

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Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.