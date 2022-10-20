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Си Цзиньпин переизбран генсеком компартии Китая

Центральный комитет Коммунистической партии Китая избрал Си Цзиньпина генеральным секретарем партии на третий срок — еще на пять лет. Он также переизбран на должность председателя Военного совета ЦК КПК, передает «Коммерсант».

Решение принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. «Я хочу искренне поблагодарить всю партию за оказанное нам доверие»,— сказал Си Цзиньпин журналистам по итогам первого пленума. Он пообещал «усердно работать при исполнении своих обязанностей, чтобы быть достойным большого доверия партии и народа».

В новый состав Постоянного комитета Политбюро вновь вошли семь человек. Свои места сохранили Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи и председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин.

Новыми членами стали глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян. В состав ПК Политбюро из прошлого созыва не вошли премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, вице-премьер Хань Чжэн, спикер парламента Ли Чжаньшу и председатель главного совещательного органа КНР Ван Ян.

В Пекине 22 октября завершился XX съезд Компартии Китая. По его итогам был избран новый состав Центрального комитета КПК — в него вошли 205 человек.