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Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске

В результате крушения истребителя Су-30 в Иркутске погибли два пилота. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщают российские СМИ со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

В МЧС также уточнили, что жертв случившегося среди населения нет. Данную информацию подтвердил глава региона Игорь Кобзев в Telegram.

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Как сообщалось ранее, в воскресенье военный самолет упал на двухэтажный жилой дом.

Напомним, 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул на девятиэтажный жилой дом в городе Ейске Краснодарского края. В результате катастрофы, согласно официальным данным, 14 человек погибли, еще 42 - пострадали.

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Фото: социальные сети