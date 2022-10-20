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В России и мире

Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске

23.10.2022 14:29|ПсковКомментариев: 2

В результате крушения истребителя Су-30 в Иркутске погибли два пилота. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщают российские СМИ со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

В МЧС также уточнили, что жертв случившегося среди населения нет. Данную информацию подтвердил глава региона Игорь Кобзев в Telegram.

Как сообщалось ранее, в воскресенье военный самолет упал на двухэтажный жилой дом.

Напомним, 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул на девятиэтажный жилой дом в городе Ейске Краснодарского края. В результате катастрофы, согласно официальным данным, 14 человек погибли, еще 42 - пострадали.

Фото: социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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