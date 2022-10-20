В России и мире

Названа возможная причина гибели экипажа упавшего в Иркутске Су-30

Пилоты истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете, рассказал представитель экстренных служб.

«Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета», - сказал собеседник РИА Новости. По его словам, причиной потери сознания экипажем Су-30 могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету.

«К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах», - сказал собеседник агентства. Официально эту информацию пока не подтвердили.