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Медведев заявил о кратном увеличении выпуска военной техники в России

Выпуск вооружений и специальной техники в России вырос в несколько раз, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — приводит слова Медведева РИА Новости.

Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.

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С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.