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Кардиолог назвал опасные для сердца продукты

Сердце – важнейший орган, от здоровья которого во многом зависят продолжительность и качество жизни человека. Негативно влиять на его состояние могут некоторые продукты, рассказал врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин.

«Наиболее опасны для сердца те продукты, которые содержат трансжирные кислоты. Они (трансжиры – ред.) образуются в процессе гидрогенизации, при котором жидкие жиры (растительные – ред.) превращаются в твердые. Используются трансжиры в не очень качественной кулинарии, например, при длительной жарке картофеля фри, при производстве печенья. Это самое опасное для сердца, потому что с трансжирами организм не знает, что делать, они неестественны», – приводит слова Ашихмина радио Sputnik.

Также опасны для здоровья сердца продукты из переработанного мяса и пережаренная пища, продолжил кардиолог. С осторожностью следует относиться к красному мясу, сахару и мучным изделиям, добавил он.

«Второе – это продукты, которые приготовлены из переработанного мяса. Например, в любимые россиянами колбасы и сосиски по технологии производства замешивается жир. Третье – если продукты слишком сильно обжарены и даже пережарены, в них образуются опасные вещества, которые могут приводить к повреждению сосудов. Красное мясо в целом считается неполезным, его нужно употреблять раз в неделю. Сладкое опасно для сердца, но в небольших количествах – нет. Мучные изделия не настолько опасны, но могут приводить к ожирению и нарушению углеводного обмена», – перечислил Ярослав Ашихмин.

Все эти продукты способствуют риску развития инфаркта и инсульта, считает кардиолог.

«Избыточное употребление этих продуктов приводит к тому, что в сердце начинают расти атеросклеротические бляшки. Если их еще нет, они появляются, если уже есть – растут быстрее, и фиброзная покрышка, которая отделяет их от крови, становится "творожистой" и склонной к разрыву, что может привести к инфаркту миокарда или инсульту», – предупредил Ярослав Ашихмин.