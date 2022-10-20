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Замораживание сотрудничества с Прибалтикой не скажется на таможенных операциях в РФ - СЗТУ

Замораживание таможенного сотрудничества стран Прибалтики и России не должно существенно повлиять на работу российских таможенников, сообщил первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления СЗТУ Сергей Сенько.

«Думаю, это сильно не отразится на нашей деятельности, потому что как таковое остается сотрудничество на уровне ЕС. Может быть, будет меньше рабочих контактов, но, с точки зрения организации совершения таможенных операций, это никак на нашу работу не повлияет», – цитирует Сенько Интерфакс.

Накануне федеральная таможенная служба РФ сообщила о получении от стран Прибалтики (от Латвии и Эстонии) писем о замораживании таможенного сотрудничества.

Также Сенько, подводя на пресс-конференции итоги деятельности СЗТУ в 2022 году, сообщил о стабилизации ситуации с очередями автомобилей на границе со странами ЕС в регионе деятельности управления.

«Обстановка в пунктах пропуска штатная, стабильная. Наши таможенные посты функционируют штатно. На сегодняшний день ситуация с очередями нормализовалась. Может быть, есть небольшое скопление на псковском направлении», - сказал он.

По словам представителя ведомства, для стабилизации ситуации таможенники приняли комплекс мер, в частности, усилили дежурные смены.

«Мы очень внимательно относимся к вопросам приоритетного оформления товаров, таких как скоропортящиеся продукты питания, лекарственные средства. Обеспечиваем их первоочередное оформление в пунктах пропуска», - отметил Сенько.

В свою очередь первый заместитель начальника Северо-Западной оперативной таможни Павел Терентьев подвел итоги правоохранительной деятельности таможен региона. Так, за девять месяцев 2022 года возбуждено 333 уголовных дела (41 из их - по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов) и 20,2 тысяч дел об административных правонарушениях. Из незаконного оборота изъято более 270 килограмм наркотиков и психотропных веществ. Стоимость изъятых предметов контрабанды превысила 580 миллионов рублей.

Терентьев уточнил, что примерно такое же число правонарушений зафиксировано и в прошлом году.

Регион деятельности СЗТУ - часть территории СЗФО без Калининградской области. В зоне действуют более 40 пунктов пропуска. Общая протяженность сухопутной границы со странами Евросоюза (Финляндия, Латвия, Эстония) и Норвегией превышает 2 тыс. км. Также СЗФО имеет общую границу с Белоруссией (член ЕАЭС) в регионе деятельности Псковской таможни.