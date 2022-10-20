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Ограничения на полёты в южные аэропорты России продлили до 3 ноября

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России, на этот раз до 3 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Временно ограничены полёты в аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.