В России и мире

Ещё одну песню рэпера Oxxxymiron* просят проверить на экстремизм

Лига безопасного Интернета направит в Генпрокуратуру обращение с требованием проверить ещё одну песню рэпера Oxxxymiron (признан Минюстом иноагентом) на экстремизм. Об этом сообщила в своем Telegram-канале директор организации Екатерина Мизулина.

Скриншот из видеоклипа Oxxxymiron «Ойда»

Речь идет о треке «Ойда». Екатерина Мизулина считает, что он содержит «призывы отделить Санкт-Петербург от России» из-за строчки «Ингрия будет свободной». Клип на песню собрал уже более 9 млн просмотров.

Также она требует проверить Мирона Фёдорова* на «причастность к организации экстремистской деятельности по расколу России».

«Пусть блокируют все счета. Пусть исполнитель понимает, что засорять мозги подростков и молодежи идеями по развалу конституционного строя России нельзя», — заявила она.

Трек «Ойда» вышел в этом году. Ради съемок клипа певец возвращался в Россию. Репер также упоминал Ингрию (Ингермандандия) - не имеющая строгих границ территорию вокруг Санкт-Петербурга. Она почти полностью помещается внутри нынешней Ленинградской области.

Накануне суд признал трек исполнителя 2009 года «Последний звонок» «экстремистским». Экспертиза выявила в нем «признаки оправдания терроризма». Самого певца в октябре признали иноагентом.