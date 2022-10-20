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Витас попал под уголовное преследование после конфликта в караоке-клубе

Певец Витас попал под уголовное преследование после конфликта в караоке-клубе в центре Москвы.

«В отношении Виталия Грачева (Витаса) возбуждено уголовное дело по статье 115 УК России (умышленное причинение легкого вреда здоровью). В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде», - сообщает «Мослента» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, артист распылил содержимое газового баллончика в лицо одного из посетителей. СМИ сообщают, что им оказался чиновник Минтруда. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. После этого он обратился в полицию с заявлением, была начата проверка.