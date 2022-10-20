В России и мире

Путин: для России нет смысла наносить ядерный удар по Украине

Для России нет ни политического, ни военного смысла наносить ядерный удар по территории Украины. Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы не случайно обнародовали данные спецслужб о том, что готовят инцидент с "грязной бомбой", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос ведущего. - Мы даже знаем, где это делается». Он добавил, что технологии на Украине позволяют это сделать - преобразовать остатки ядерного топлива, загрузить в «Точку У» или другой носитель.

«А затем - подорвали и сказали, что это Россия сделала - нанесла ядерный удар. Нам не нужно этого делать - наносить ядерный удар по Украине. Смысла нет никакого - ни политического, ни военного», - цитирует президента «Российская газета».

Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, - США, напомнил Путин. Он добавил, что военной целесообразности для удара по городам Японии не было никакой.

Россия же может использовать ядерное оружие, согласно доктрине, только для защиты территориальной целостности и своего населения, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее он заявил, что пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его использования.

Фото: .kremlin.ru