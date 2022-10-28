Туристов предупредили о нашествии смертельно ядовитых медуз в Таиланде

Нашествие коробочных медуз продолжается в нескольких районах Таиланда. Глава Департамента морских и прибрежных ресурсов Ауттапон Чароенчанса напомнил, что сезон начинается в июле и заканчивается в декабре.
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Туристам, которые отдыхают на островах Самуи и Пханган в Сураттани, советуют быть особенно бдительными. Кроме того, опасность грозит тем, кто проводит время на островах Марк и Коуд, там сезон ядовитых медуз продолжается с ноября по апрель, уточняет «Федеральное агенство новостей».
Коробочную медузу считают одной из самых опасных для человека. Яд этого животного оказывает воздействие на нервную систему и парализует работу сердца.
Местные власти в Таиланде расставляют специальные сети, чтобы обеспечить безопасность туристов, но гарантировать отсутствие медуз они не могут, поэтому отдыхающим рекомендуют следовать указаниям на предупреждающих табличках, а также не купаться ночью и после дождя.