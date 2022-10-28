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На дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси произошло нападение

Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, пострадал при нападении, сообщили в пресс-службе политика.

«Рано утром сегодня нападавший вломился в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и жестоко напал на мистера Пелоси», — приводит цитату РИА Новости.

Злоумышленника уже задержали, сейчас выясняется причина атаки. К расследованию инцидента подключились ФБР и полиция Капитолия.

Пола Пелоси госпитализировали, в больнице ему оказывают медицинскую помощь. В пресс-службе также добавили, что самой спикера в это время не было в Сан-Франциско.

Некоторые подробности инцидента опубликовал телеканал CNN. «Пол Пелоси был атакован ночью и, по данным полиции, нападавший использовал молоток», — сообщил канал.

По информации издания, пострадавший сможет полностью оправиться от инцидента, но подробности его ранений не сообщаются.

Ранее на Нэнси Пелоси уже пытались совершить покушение. Седьмого января 2021 года, на следующий день после захвата протестующими Капитолия, в Вашингтоне арестовали мужчину, угрожавшего спикеру. По данным американских властей, злоумышленник написал родственнику сообщение, в котором содержалась угроза Пелоси.

Мужчину задержали в гостинице в полутора километрах от Капитолия, у него обнаружили штурмовую винтовку с оптическим прицелом, около 2,5 тысячи патронов и увеличенные магазины. В декабре 2021 года злоумышленника приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы.