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NASA опубликовало фото «улыбающегося» Солнца

Обсерватория солнечной динамики NASA 27 октября опубликовала фотографию «улыбающегося» Солнца.

Фото: NASA

В тексте поясняется, что темные пятна на звезде, которые видны в ультрафиолетовом свете, являются корональными дырами, в которых быстрый солнечный ветер направляется в космос, пишут «Известия».

Ранее, 19 октября, NASA опубликовало снимки легендарных Столпов Творения.

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Облака космической пыли напоминают скалы, за что и получили такое название. Первая фотография «Столпов Творения» была сделана телескопом «Хаббл» в 1995 году, однако те кадры не отличались высокой четкостью и глубокой детализацией.