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Минюст включил в реестр иноагентов сотрудников «Дождя»*

Генеральный директор телеканала «Дождь»** (признан в РФ СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева*, журналистка Екатерина Котрикадзе* и еще четыре человека внесены в реестр физлиц-иноагентов, следует из соответствующего перечня на сайте Минюста РФ.

«Котрикадзе* Екатерина Бесикиевна, Синдеева* Наталья Владимировна», - значится в обновленном реестре.

Кроме того, в реестр также внесены Михаил Беньяш*, Тарас Березовец*, Иван Яковина* и Владимир Роменский*, пишет РИА Новости.

Согласно информации из открытых источников, Владимир Роменский* и Екатерина Котрикадзе* - журналисты телеканала «Дождь»**. Тарас Березовец* - украинский политолог, а Иван Яковина* - журналист-международник.

У всех включенных в реестр в графе «сведения об иностранных источниках» значится Украина.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.