Минюст включил в реестр иноагентов сотрудников «Дождя»*

Генеральный директор телеканала «Дождь»** (признан в РФ СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева*, журналистка Екатерина Котрикадзе* и еще четыре человека внесены в реестр физлиц-иноагентов, следует из соответствующего перечня на сайте Минюста РФ.
«Котрикадзе* Екатерина Бесикиевна, Синдеева* Наталья Владимировна», - значится в обновленном реестре.
Кроме того, в реестр также внесены Михаил Беньяш*, Тарас Березовец*, Иван Яковина* и Владимир Роменский*, пишет РИА Новости.
Согласно информации из открытых источников, Владимир Роменский* и Екатерина Котрикадзе* - журналисты телеканала «Дождь»**. Тарас Березовец* - украинский политолог, а Иван Яковина* - журналист-международник.
У всех включенных в реестр в графе «сведения об иностранных источниках» значится Украина.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** СМИ, выполняющее функции иноагента.