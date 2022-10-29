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В России и мире

Масштабную воздушную тревогу объявили на Украине

29.10.2022 19:03|Псков

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры.

Объявление тревоги также подтвердили администрации регионов, пишет РИА Новости.

Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

Теги: #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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