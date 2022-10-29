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«Единая Россия» исключит из партии депутата, сбившего на автомобиле шестилетнего ребенка

Депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего ребенка на автомобиле и уехавшего с места ДТП, «с позором» исключат из «Единой России» и фракции в райсовете, заявила глава регионального исполкома ЕР Юлия Швец.

По ее словам, поступок депутата «не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения».

«Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается "Единой России", то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — заявила Юлия Швец.

Ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко считает, что Мамонтов должен понести «самую суровую ответственность».

«Это ужасное преступление - сбить ребенка и оставить умирать. <...> Таким людям не то что в партии, в обществе не место. Даже животные так не поступают», - прокомментировал РИА Новости депутат.

Ранее сообщалось, что 67-летний мужчина в городе Татарске вечером 30 октября на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив травмированного ребенка лежать на дороге. На появившемся в Интернете видеоролике видно, что Toyota наезжает на человека, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и уезжает. Как выяснилось, за рулем иномарки был 67-летний член партии «Единая Россия», депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов.

Видео: Елена Сумина / «ВКонтакте»

Как рассказали позже в МВД, очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Автомобиль был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в отдел полиции. Медицинское освидетельствование установило, что он был трезв.

Татарская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту резонансного ДТП. В надзорном ведомстве сообщили, что полицейские возбудили в отношении мужчины два административных дела – о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье уголовного кодекса «Оставление в опасности».