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Разрушительный ураган унёс жизни почти 100 человек на Филиппинах

Не менее 98 человек погибли в результате урагана «Нальгае», самого разрушительного на Филиппинах в этом году, еще десятки человек считаются пропавшими без вести, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей местных властей.

Сильнее всего последствия урагана сказались на провинции Магинданао, которая расположена в восточной части острова Минданао. Там погибли более 50 человек, уточняет «Интерфакс».

Кроме того, ураган нанёс значительный ущерб более 4,1 тысячи домохозяйствам, уничтожены 40,1 тысячи га посевов риса и других культур.

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Ранее сообщалось, что на вечеринках по случаю Хэллоуина в столице Южной Кореи Сеуле погибли десятки людей.