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Шахматиста Анатолия Карпова дважды госпитализировали

Известного шахматиста, чемпиона мира Анатолия Карпова дважды госпитализировали в минувшую субботу. Сначала его отвезли в 13-ю горбольницу Москвы, потом, учитывая тяжесть состояния, перевезли в институт Склифосовского.

Карпов упал возле здания Государственной Думы в Георгиевском переулке, пишет «Московский комсомолец»

Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой бедренной кости в 13-ю больницу. Кроме того, у шахматиста было зафиксировано алкогольное опьянение.

В тот же день, учитывая тяжесть состояния пожилого мужчины, его перевезли в институт Склифосовского, где поместили в отделение нейрореанимации.