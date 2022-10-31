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Зеленский заявил о повреждении почти 40% энергоинфраструктуры Украины

Около 40% энергетической инфраструктуры Украины получило серьёзные повреждения, следует из данных на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Президент сегодня встретился с еврокомиссаром Кадри Симсон и рассказал о последствиях ударов российских Вооруженных Сил. По его словам, они привели к повреждению «уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС», сообщает РИА Новости.

Зеленский также проинформировал еврокомиссара о мерах, предпринимаемых Украиной для стабилизации работы энергосети.

Российские Вооруженные Силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

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По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны.