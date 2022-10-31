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Иммунолог предупредил об опасности употребления продуктов с плесенью

Употребление продуктов с плесенью приводит к крайне нежелательным последствиям. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, есть такие продукты категорически нельзя, так как они приводят к интоксикации печени.

Даже если срезать плесень, споры останутся в продукте, заявил врач. Они не умирают даже при термической обработке. В результате токсины вызывают интоксикацию, а в некоторых случаях даже первичный рак печени, который практически не поддается лечению, пишет runews24.

Поэтому заплесневевшие крупы или хлеб лучше выбросить. Что касается фруктов и овощей, здесь достаточно срезать испорченный участок, добавил иммунолог.