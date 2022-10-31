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Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной

Российский футбольный союз и тренерский штаб национальной сборной страны договорились о продолжении сотрудничества до 1 августа 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: Российский футбольный союз

РФС также согласовал главному тренеру Валерию Карпину и его помощникам возможность дальнейшего совмещения работы в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов».

Валерий Карпин возглавил национальную сборную 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ближайший учебно-тренировочный сборной России пройдет с 14 по 20 ноября. В рамках него будут сыграны два выездных товарищеских матча — 17-го числа против Таджикистана в Душанбе и 20-го против Узбекистана в Ташкенте.