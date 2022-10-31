Российский военный священник погиб в зоне СВО

Российский военный священник, отец Михаил Васильев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили на официальном сайте Русской Православной Церкви.
«В зоне специальной военной операции погиб клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья в поселке Власиха Московской области протоиерей Михаил Васильев», – написали в РПЦ.
Священник погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.