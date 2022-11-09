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Телескоп Hubble рассмотрел древнейшую сверхновую звезду

Гравитационная линза позволила увидеть сверхновую, которая вспыхнула еще в молодой Вселенной, больше 11 миллиардов лет назад. Она появилась в результате взрыва красного сверхгиганта в сотни раз больше Солнца.

Фото: NASA

Гравитация искажает траектории полета фотонов, благодаря чему достаточно массивные космические объекты могут играть роль естественных линз, искажая и увеличивая изображение находящихся за ними тел. Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Nature, воспользовались гравитационным линзированием крупного скопления галактик Abell 370, чтобы рассмотреть расположенную позади него древнюю сверхновую и оценить ее размеры, пишет NakedScience.

Скопление Abell 370 включает сотни галактик и находится почти в пяти миллиардах световых лет от нас. Однако сверхновая, для которой оно выступило гравитационной линзой, расположена намного дальше, в 11,5 миллиарда световых лет. Она вспыхнула еще тогда, когда Вселенной было около двух миллиардов лет. При этом на новых изображениях этот процесс запечатлен сразу трижды, в разные моменты своего развития.

Из-за того, что излучение могло двигаться через гравитационную линзу разными путями, дистанция, которую оно прошло, оказалась слегка разной. Поэтому в объективы телескопов попали фотоны, испущенные на чуть разных этапах вспышки сверхновой, разнесенные на несколько дней. На них видны и самые первые шаги с ярким излучением в синей части спектра, и следующие моменты, когда свет переходит в красный, менее энергетический свет.