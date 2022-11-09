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Режим ограничения полётов в аэропорты юга России продлили до 21 ноября

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 21 ноября 3:45 по московскому времени. Об этом сообщает Росавиация.

Временно ограничены полеты в аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.