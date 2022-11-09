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Врач перечислила смертельные болезни, развивающиеся бессимптомно

Есть ряд болезней, которые развиваются бессимптомно. Чаще всего больные узнают о них, когда состояние здоровья ухудшается настолько, что требуется врачебная помощь, сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По её словам, к таким болезням можно отнести атеросклероз, сахарный диабет, гипертонию, ВИЧ или онкологию.

Например, о повышенном холестерине люди чаще всего узнают случайно, но если это заболевание не выявить вовремя, оно может стать причиной инфаркта или инсульта, сказала терапевт.

«Гипертонию человек тоже никак не ощущает. При этом популярное мнение, что при гипертонии болит затылок и летают мушки перед глазами – миф», - приводит слова Чернышовой runews24.

Сахарный диабет, атеросклероз и рак начинаются также незаметно, чаще всего после 40 лет. Поэтому при достижении этого возраста врач рекомендует проходить регулярные обследования. Также нельзя забывать о флюорографии, а женщинам стоит посещать гинеколога, резюмировала специалист.