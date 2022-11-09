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Умер сооснователь группы The Clash Кит Левен

Британский гитарист и один из основателей группы The Clash Кит Левен скончался в возрасте 65 лет, сообщает газета Guardian.

У музыканта был рак печени, умер он у себя дома, пишет РИА Новости.

Левен - один из основателей группы The Clash, а также участник коллектива Public Image Ltd, собравшегося после распада панк-рок группы Sex Pistols.

The Clash - британская музыкальная группа, образованная в 1976 году в Лондоне под влиянием музыки и имиджа панк-рок-группы Sex Pistols. The Clash являются одной из первых и наиболее известных групп - исполнителей панк-рока.

В 2003 году группа The Clash включена в американский Зал славы рок-н-ролла.