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Трое россиян пострадали при теракте в Стамбуле

Россияне получили ранения в результате теракта в Стамбуле, сообщило генконсульство.

«По уточненной информации, в результате взрыва <…> пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует», - отметили в диппредставительстве. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию, пишет РИА Новости.

Накануне днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, погибли шесть человек. Пострадали более 80-ти. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего.