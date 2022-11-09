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В Кремле допустили перенос большой пресс-конференции Путина на 2023 год

В Кремле на данный момент нет решения о том, проводить ли в этом году большую пресс-конференцию президента и прямую линию. Не исключен их перенос на 2023 год.

Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина может не состояться в этом году, на данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года, рассказали источники РБК.

Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция президента проходила в декабре. Пока нет окончательного решения и о том, проводить ли в этом году прямую линию, - еще один традиционный формат общения, который использует президент. Подготовка к мероприятию на данный момент еще не ведется. Один из источников говорит, что при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции.

В отличие от пресс-конференции, сроки проведения прямой линии часто менялись, в последний раз она проходила 30 июня 2021 года. После начала специальной военной операции Песков неоднократно анонсировал смещение сроков проведения мероприятия. В мае он говорил, что прямая линия в этом году планируется, но, «может быть, даты уйдут чуть-чуть вправо». В начале лета пресс-секретарь Путина сказал, что мероприятие пройдет после ПМЭФ (проводился 15–18 июня): «У нас по-прежнему нет точных дат. <…> Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она [прямая линия] состоится», — пояснял он.

В августе Песков сообщил, что прямую линию могут объединить с ежегодной пресс-конференцией президента, как это было во время пандемии коронавируса в 2020 году, но окончательное решение пока не принято, подчеркивал он.

11 ноября, отвечая на вопрос журналистов о совмещении двух мероприятий, пресс-секретарь президента ответил: «Сейчас никакие варианты не исключаем. Пока окончательного решения не принято. Будем вас информировать по мере того, как президент определится с графиком».

Нет ясности и с тем, когда состоится послание президента Федеральному собранию, подготовка к которому при этом уже началась. Песков на просьбу прокомментировать эту информацию, говорил, что «пока не может» этого сделать, но спустя два дня, во время традиционного конференц-кола, сообщил, что «работа начата давно, она ведется постоянно уже давно».

Если будет принято решение перенести большую пресс-конференцию на следующий год, это будет второй случай, когда президент Путин не проводит мероприятие в текущем году. В первый раз пресс-конференция не проводилась в 2005 году.