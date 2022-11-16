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Психолог назвал три способа победить осеннюю хандру без таблеток

Есть три простых и относительно дешёвых способа победить осеннюю хандру без употребления лекарственных препаратов, рассказал психолог Андрей Зберовский.

В ноябре из-за резкого похолодания и существенного сокращения продолжительности светового дня внутренние ресурсы человека могут истощаться, а это, в свою очередь, может приводить к апатии или раздражительности, отметил психолог. Если вовремя не исправить ситуацию, то может развиться депрессия или невроз, считает он.

«Ноябрь – это критическое время для людей, у которых есть склонность к депрессивному состоянию, к тревожности, грусти и хандре. Это связано еще и с тем, что из-за уменьшения продолжительности светового дня человек может не высыпаться, что приводит к истощению внутренних ресурсов организма. Когда физических сил мало, эмоциональных сил тоже становится меньше. Если вовремя не остановить эти процессы, то у человека может возникнуть апатия или, наоборот, он начнет конфликтовать с окружающими. Дальше может развиться депрессивное расстройство или невроз, и это придется лечить специалисту, в частности, с помощью антидепрессантов», – приводит слова Зберовского радио Sputnik.

Чтобы не пришлось пить таблетки, нужно бороться с хандрой, уверен психолог.