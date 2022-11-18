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Валуев прокомментировал информацию о своей госпитализации

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации сегодня, 18 ноября.

Фото: Николай Валуев / Telegram

«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Всё в порядке. Работаем. Завтра бои на Первом канале. Как обычно прокомментирую происходящее в ринге. До встречи на Первом», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Николай Валуев обратился в одну из столичных клиник в ночь на 18 ноября. У депутата возникли проблемы с ногой.

После осмотра медики приняли решение оставить Валуева в больнице. Другие подробности о состоянии депутата пока неизвестны.

Валуев - депутат Госдумы VI и VII созывов. Осенью 2021 года он занял должность председателя комитета Госдумы по туризму.