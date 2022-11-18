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Неизвестные облили краской памятник Пушкину в Риге

В центральном парке Риги неизвестные облили красной краской памятник писателю Александру Пушкину. Об осквернении объекта сообщило посольство России в Латвии в своем Telegram-канале.

Фото: Посольство России в Латвии / Telegram

«Празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А. С. Пушкину в центральном парке Риги. Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе», – отметили в посольстве.

На фотографии можно увидеть, что памятнику залили белой краской лицо и тело, а красной — руку и ноги. Неизвестные также испортили таблички с информацией, прикрепленные к монументу.