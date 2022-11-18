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У экс-президента Грузии Саакашвили выявили интоксикацию ртутью

В организме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего срок в тюрьме, выявили превышение показателей нормы по содержанию тяжелых металлов, в том числе ртути. Об этом в эфире телеканала «Мтавари архи» сообщила его мать Гиули Аласания.

«Была ртуть, там (в заключении врачей) также перечисляется, что может вызвать определенный уровень ртути. Также есть барий, таллий», — заявила родственница.

Как передает «Лента.Ру», собеседница телеканала подчеркнула, что каким образом вещества попали в организм бывшего грузинского лидера неизвестно, уточнив, что сам он не смог бы получить к ним доступ, так как находится в изоляции. По словам Аласании, интоксикация организма ее сына дает основания для его немедленного освобождения.

15 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что у политика атрофированы мышцы левой руки. Он уточнил, что боли в руке у него начались еще несколько месяцев назад.

Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и сразу же был арестован. Его приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Политика также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.