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В Белоруссии сделали 224-килограммовый глазированный сырок

В Могилевской области Белоруссии представили 150-килограммовое мороженое и 224-килограммовый творожный глазированный сырок. Об этом сообщают местные и российские СМИ.

Уточняется, что гигантские молочные продукты изготовили к отмечаемому 20 ноября в Белоруссии Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

«Могилевские молочники решили подойти нестандартно и придумали фишку: установить рекорды», - отмечает издание.

По информации агентства, в регионе были изготовлены самые большие в стране мороженое в рожке, твердый сыр, глазированный сырок и самый длинный сыр чечил.

Презентация гигантских продуктов состоялась в областном Дворце культуры перед началом праздничного концерта, передает «Газета.Ру».