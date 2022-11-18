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Скончалась «старейшая школьница в мире»

В Кении скончалась «старейшая в мире ученица начальных классов» Присилла Ситиеней, которой недавно исполнилось 100 лет. Несколько лет назад она впервые пошла в школу вместе со своими правнуками, пишет газета Kronen Zeitung.

Ситиеней многие десятилетия проработала акушеркой. В подростковом возрасте ее семья не могла позволить себе обучение ребенка в школе.

Своей необычной школьной карьерой Ситиеней хотела показать, что не все дети в Кении могут учиться. Она также стремилась побудить учеников старшего возраста регулярно посещать школу.

Только после школьной реформы, проведенной в Кении в 2003 году, появилась возможность бесплатного посещения школы. Однако особенно в сельской местности многие семьи не позволяют детям ходить на занятия. По данным ООН, в странах Африки к югу от Сахары 60 процентов детей в возрасте от 15 до 17 лет не посещают школу, передает «Российская газета».