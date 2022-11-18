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Чемпионат мира по футболу стартует сегодня в Катаре

Чемпионат мира по футболу, 22-й по счету, стартует сегодня в Катаре матчем Катар - Эквадор в 19.00.

Впервые за историю соревнований чемпионат пройдет в «арабском мире» и зимой. Матчи будут сыграны на 8 стадионах, 7 из которых построили специально к турниру, сообщает РИА Новости.

Также, это будет последний мундиаль, где сыграют 32 команды (с 2026 года будет 48).

Меньше всего разногласий у экспертов и прогнозистов вызывает главный претендент на победу - Бразилия. Далее более-менее равные шансы отдают действующему чемпиону мира Франции, а также Англии, Испании, Германии, Аргентине.

Даты проведения: 20 ноября - 18 декабря. Призовой фонд турнира - 440 миллионов долларов.