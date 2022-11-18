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В России и мире

Стала известна причина пожара на площади трех вокзалов в Москве

21.11.2022 09:15|ПсковКомментариев: 0

Причинами пожара в центре Москвы стали в том числе ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности, заведено дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах «квадратов». Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение. В 23.55 пожар был полностью ликвидирован. В экстренных службах РИА Новости сообщили о гибели шести человек.

«Следствием установлено, что днем 20 ноября 2022 года в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений, общей площадью 2500 квадратных метров, расположенных в городе Москва, Комсомольская площадь», - говорится в сообщении.

Добавляется, что заведено дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«В результате пожара обнаружены тела неустановленных лиц. Количество пострадавших уточняется. А также причинен имущественный вред», - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что уже проведен частичный осмотр, организован комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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