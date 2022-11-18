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Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

В России со следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, закон об этом подписал Владимир Путин.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье, до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам, пишет РИА Новости.

Право на пособие получат нуждающиеся в социальной поддержке граждане России при условии, что они постоянно проживают на территории страны.

Для назначения этой выплаты размер среднего дохода в семье на человека не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе. Учитывается движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам и прочие поступления.

Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.