В России и мире

Американская компания Nvidia объявила об уходе с российского рынка

Американская компания-производитель графических процессоров Nvidia объявила об уходе из России.

«В течение первого квартала 2023 финансового года мы приостановили прямые продажи в Россию», - написали на портале Investor NVIDIA.

В третьем квартале компания закрыла бизнес-операции в РФ. Доля выручки Nvidia от прямых продаж на российском рынке в 2022 финансовом году насчитывала около 2%, сообщает RuNews24.

Негативное влияние на продажи в России оказал украинский конфликт, отметили в компании. 1 июля Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на ПО для облачного гейминга в РФ. Тогда аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал, что приобретенное в России ПО американской Nvidia продолжает функционировать.

Nvidia, как и многие другие зарубежные компании, прекратила поставки в Россию после начала спецоперации на Украине. С российского рынка ушли такие крупные поставщики программного обеспечения, как Microsoft, Oracle, SAP и Adobe.